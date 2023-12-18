Ким Кардашьян преподнесли подарок в виде одной части ее тела

Американской телезвезде Ким Кардашьян подарили презент в виде одной из частей ее тела. Знаменитость опубликовала видео, в котором показала, что команда клиники The Prenuvo преподнесла ей статуэтку в виде точной копии ее мозга.
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