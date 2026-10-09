В Судаке и окрестностях 9 октября целый день не будет света

В Судаке до 18:00 отключили свет из-за ремонтных работ. "Для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения сегодня, 9 октября 2026 года, до 18:00 отключена подача электроэнергии в городском округе Судак",- сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».