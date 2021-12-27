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Скинул груз: поведение водителя КАМАЗа попало на видео во Владивостоке

Скинул груз: поведение водителя КАМАЗа попало на видео во Владивостоке

В комментариях паблика «Экипажи ДПС» обсудили поведение водителя. «Как можно не услышать грохот булыжника в кузове? Или для него это норма — все вываливать на дорогу…»; «Какая жесть! Спасибо дистанции, а то и автора задело бы»; «Что упало, то ваше.

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