Скинул груз: поведение водителя КАМАЗа попало на видео во Владивостоке

В комментариях паблика «Экипажи ДПС» обсудили поведение водителя. «Как можно не услышать грохот булыжника в кузове? Или для него это норма — все вываливать на дорогу…»; «Какая жесть! Спасибо дистанции, а то и автора задело бы»; «Что упало, то ваше.