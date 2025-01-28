В селе под Севастополем затапливает улицы после появления АЗС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Жители села Гончарное под Севастополем пожаловались губернатору города Михаилу Развожаеву, что после строительства новой автозаправочной станции улицы населенного пункта стало подтапливать.
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