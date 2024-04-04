Мангистауские медики приняли роды прямо в машине скорой помощи

Вызов о начавшихся родах у 22-летней жительницы села Баскудык Мунайлинского района поступил в ГКП на ПХВ «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ночью 3 апреля, передает inAktau.
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