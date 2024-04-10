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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Представителям силовых ведомств ЯНАО доплатят по 15 тысяч рублей

Представителям силовых ведомств ЯНАО доплатят по 15 тысяч рублей

Региональная мера поддержки положена определенным категориям сотрудников силовых ведомств на Ямале. За март силовики получат по 15 000 рублей — при условии, если их доход не выше трех прожиточных минимумов.

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