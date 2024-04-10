Представителям силовых ведомств ЯНАО доплатят по 15 тысяч рублей

Региональная мера поддержки положена определенным категориям сотрудников силовых ведомств на Ямале. За март силовики получат по 15 000 рублей — при условии, если их доход не выше трех прожиточных минимумов.
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