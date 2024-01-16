В Смоленске скончалась заведующая гинекологическим отделением в КБСМП Наталья Доронина

Более 37 лет Наталья Владимировна помогала людям, на ее счету множество спасенных жизней пациентов В понедельник, 15 января, после тяжелой болезни скончалась Наталья Доронина, заведующая отделением неотложной гинекологической помощи № 2 ОГБУЗ КБСМП Смоленска.