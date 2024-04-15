Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 человек, которые любят что-то отчебучить в переписке

15 человек, которые любят что-то отчебучить в переписке

Есть люди, которые прям любят переписываться и делают это со всей душой.и всем своим чувством юмора. Иногда кажется, что они специально придумывают какие-то истории или шутки, чтобы потом удачно и смешно их преподнести в переписке.

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