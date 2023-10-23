Сергунина: Студенты музыкальных вузов пройдут практику в московских школах искусств

В Год педагога и наставника в Москве начался проект «Лучший из лучших». В его рамках студенты московских музыкальных вузов пройдут практику в столичных образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства.
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