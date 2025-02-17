Разведчики ВС РФ обнаружили на позициях ВСУ в Великой Новосёлке 82-мм мины О-832ДУ АТ-50, начинённые аммотолом

Это вещество представляет собой смесь аммиачной селитры и тротила в различных пропорциях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Под Курском ВСУ ждёт земля без всякого обмена – глубиной метра полтора»: Захарова прокомментировала заявление Зеленского
- Орбан: на исправление исторической ошибки Запада в отношении к России уйдёт не менее 100 лет
- Минобороны РФ: российские военные поразили места подготовки к запуску украинских беспилотников
Свежие комментарии