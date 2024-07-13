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РИА Новости: захватчик заложников в ростовском СИЗО обвиняется в участии в террористической организации

РИА Новости: захватчик заложников в ростовском СИЗО обвиняется в участии в террористической организации

Обвинения в подготовке террористического акта и участии в запрещенной в России террористической организации ИГ были предъявлены одному из участников инцидента с захватом заложников в следственном изоляторе (СИЗО) Ростова-на-Дону.

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