РИА Новости: захватчик заложников в ростовском СИЗО обвиняется в участии в террористической организации

Обвинения в подготовке террористического акта и участии в запрещенной в России террористической организации ИГ были предъявлены одному из участников инцидента с захватом заложников в следственном изоляторе (СИЗО) Ростова-на-Дону.
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