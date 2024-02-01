Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу США по крушению Ил-76

А то они не знают. Тогда на что рассчитывают? Придурки необучаемые.

фарид сабиров

Надо и РОССИЯНАМ поставлять оружие во все страны которые в противоборстве и тем более в военной конфронтации с амерами. Все виды возможного вооружения , пусть они их херачут .