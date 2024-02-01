Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Дегтярев
    МИД РФ проиграл!Бастрыкин поручил...
  • Виктор Гайдуков
    Да, Бог им судья. Когда хорошо проголодаются начнут умнеть и придут. А нам надо учиться жить в самодостаточной стране...МИД Финляндии упр...
  • Воробей
    Думаю, что у них явно происходит напряг с деньгами. И потому они просто ликвидировали отдельный департамент, занимающ...МИД Финляндии упр...

Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу США по крушению Ил-76

Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу США по крушению Ил-76

Государственная дума России рассмотрит сегодня обращение к Конгрессу США по поводу крушения Ил-76, перевозящего военнопленных ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В В
А то они не знают. Тогда на что рассчитывают? Придурки необучаемые.
Ответить
17 час.
фарид сабиров
Надо и РОССИЯНАМ поставлять оружие  во все страны которые в противоборстве и тем более в военной конфронтации с амерами. Все виды возможного вооружения , пусть они их херачут .
Ответить
17 час.
Ринат Ахметуллин
Вот уж точно, чего наша госдура ждёт от госдепа? Ща, каяться начнут...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх