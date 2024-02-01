Государственная дума России рассмотрит сегодня обращение к Конгрессу США по поводу крушения Ил-76, перевозящего военнопленных ВСУ.
Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу США по крушению Ил-76
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В В
А то они не знают. Тогда на что рассчитывают? Придурки необучаемые.
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17 час.
фарид сабиров
Надо и РОССИЯНАМ поставлять оружие во все страны которые в противоборстве и тем более в военной конфронтации с амерами. Все виды возможного вооружения , пусть они их херачут .
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17 час.
Ринат Ахметуллин
Вот уж точно, чего наша госдура ждёт от госдепа? Ща, каяться начнут...
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15 час.
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