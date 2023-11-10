Конфликт вокруг Сектора Газа может закончиться переделом границ

Но страх перед «арабской улицей» пока что объединяет больше, чем Палестина Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Арабский мир находится в политическом кризисе, не виданном со времен 1948 года.