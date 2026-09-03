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Спорт Уик-Энд

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На сегодня Дуглас Сантос провел всего две тренировки с «Зенитом» - Семак объяснил падение результативности капитана команды

На сегодня Дуглас Сантос провел всего две тренировки с «Зенитом» - Семак объяснил падение результативности капитана команды

- Вчерашний матч стал для Дугласа Сантоса 250-м за «Зенит». Как бы вы оценили уже проделанный им путь в «Зените»? - вопрос главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку в ходе брифинга перед матчем 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА на «Газпром-Арене».

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