На сегодня Дуглас Сантос провел всего две тренировки с «Зенитом» - Семак объяснил падение результативности капитана команды

- Вчерашний матч стал для Дугласа Сантоса 250-м за «Зенит». Как бы вы оценили уже проделанный им путь в «Зените»? - вопрос главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку в ходе брифинга перед матчем 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА на «Газпром-Арене».