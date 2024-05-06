Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении

ИЗВЕСТИЯ Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы воинским частям и соединениям, принимающим участие в спецоперации, где отметил успешное продвижение российских войск на красноармейском направлении.
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