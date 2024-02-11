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Желоховцев: Южная Корея надеется оставить возможность вернуться на рынок России

Желоховцев: Южная Корея надеется оставить возможность вернуться на рынок России

Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок. Отношения между странами сейчас переживают непростые времена, рассказал РИА «Новости» директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.

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