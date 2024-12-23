Дорогу гостю: РФ прорабатывает возможность визита президента Сальвадора

Россия и Сальвадор работают над организацией визита лидера республики Найиба Букеле в Москву, сообщил «Известиям» первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.
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