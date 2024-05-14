ESC: "Семаглутид" облегчает симптомы сердечной недостаточности

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США установили, что препарат для похудения "Семаглутид" снижает потребность в диуретиках у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса, а также облегчает симптомы заболевания.
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