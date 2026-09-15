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Трое нижегородцев избили водителя трамвая и закидали вагон камнями

Трое нижегородцев избили водителя трамвая и закидали вагон камнями

Водителя трамвая закидали камнями и избили трое пассажиров в Нижнем Новгороде. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Госинспекции труда региона.

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