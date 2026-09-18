Срочники в противопожарных подразделениях будут получать оклад 2758 рублей

Ежемесячный оклад военнослужащих по призыву в подразделениях федеральной противопожарной службы составит 2758 рублей.
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