Ли Цян примет участие в церемонии открытия выставки CISCE и выступит с программной речью

Пекин, 24 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в церемонии открытия первой Китайской международной выставки по стимулированию цепочек поставок /CISCE/ и Глобального форума по инновациям и развитию цепочек поставок, а также в соответствующих мероприятиях, и выступит с программной речью, сообщил официальный представитель в пятницу.
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