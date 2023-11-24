Ли Цян примет участие в церемонии открытия выставки CISCE и выступит с программной речью

Пекин, 24 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в церемонии открытия первой Китайской международной выставки по стимулированию цепочек поставок /CISCE/ и Глобального форума по инновациям и развитию цепочек поставок, а также в соответствующих мероприятиях, и выступит с программной речью, сообщил официальный представитель в пятницу.