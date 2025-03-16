ABC: число жертв шторма в США достигло 28

В результате мощного шторма, обрушившегося на Соединенные Штаты, число жертв возросло до 28 человек. Как сообщает телеканал ABC News, миллионы американцев остаются под угрозой из-за ожидаемых торнадо и ураганных ветров, что существенно увеличивает риск для населения.