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«Государство не видит анклавы»: о мигрантских анклавах и способах борьбы с ними

«Государство не видит анклавы»: о мигрантских анклавах и способах борьбы с ними

На днях Центр анализа миграционных тенденций (ЦАМТ) опубликовал доклад о мигрантских анклавах в России под заголовком «ТОП-10 мигрантских анклавов России».

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