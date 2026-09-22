«Государство не видит анклавы»: о мигрантских анклавах и способах борьбы с ними

На днях Центр анализа миграционных тенденций (ЦАМТ) опубликовал доклад о мигрантских анклавах в России под заголовком «ТОП-10 мигрантских анклавов России».
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