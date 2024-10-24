В Якутии сотрудники Госавтоинспекции Верхневилюйского района присоединились ко Международному Дню «Белой трости»

Немало знаменательных и памятных дат отмечено Международным сообществом в современном календаре. Одной из таких дат является 15 октября – День белой трости, который является напоминанием обществу о внимании к проблемам инвалидов по зрению, понимании их нужд, солидарности с ними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии