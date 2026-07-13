Франция демонстрирует системный регресс в показателя индекса человеческого развития. Тревогу вызывают показатели здоровья населения, снижение уровня образования, экономическое отставание и ряд других критически важных аспектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии