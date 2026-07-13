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Царьград

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Во Франции отмечают системный спад показателей индекса человеческого развития

Во Франции отмечают системный спад показателей индекса человеческого развития

Франция демонстрирует системный регресс в показателя индекса человеческого развития. Тревогу вызывают показатели здоровья населения, снижение уровня образования, экономическое отставание и ряд других критически важных аспектов.

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