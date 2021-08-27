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Министр обороны Казахстана Ермекбаев: четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов

Министр обороны Казахстана Ермекбаев: четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов

АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики, сообщил министр обороны страны Нурлан Ермекбаев.

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