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Выплата пособия при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей

Выплата пособия при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей

В соответствии с законом Республики Крым от 27.11.2014 №11-ЗРК/2014 «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Красногвардейского района производит ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей рожденных в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года при условии, что среднедушевой доход таких лиц ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам в расчете на душу населения в Республике Крым, установленным Советом министров Республики Крым.

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