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Председатель ОП Сабитов: удаление сервисов VK из Google Play было ожидаемым

Председатель ОП Сабитов: удаление сервисов VK из Google Play было ожидаемым

Удаление сервисов VK из Google Play было ожидаемым. Поводов для паники нет, заявил 16 июля председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

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