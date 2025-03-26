«Неприступный для врагов» Советские солдаты больше полугода героически защищали Севастополь. Как это было?

В 2025 году Россия отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны. Одной из самых драматических и трагических ее страниц стала почти 250-дневная оборона Севастополя, длившаяся с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.
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