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Врачи из Египта напали на пострадавшего в батискафе с допросами: Подводим итоги крушения батискафа с русскими туристами

Врачи из Египта напали на пострадавшего в батискафе с допросами: Подводим итоги крушения батискафа с русскими туристами

Avia.pro - СМИ Утро на этом солнечном египетском курорте, где обычно слышен лишь шум волн и смех туристов, омрачилось бедой, от которой сердце замирает.

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Комментарии
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Ирина Литвин
Всегда говорила и буду говорить. В России можно и даже нужно отдыхать. Целее будите . А то вот целыми семьями погибли. Больно и жалко людей
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св
спивак виктор
автор мудак где о допросе?свинья лживая,копеешная!
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8 час.
Екатерина Сергеева
Заголовок - кликбейт
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