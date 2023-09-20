"Момент истины настал". Пара слов о событиях в Карабахе и Армении

Элла

Сейчас количество армян в России больше, чем в Армении. Если их правитель избрал подобную антагонистическую политику в отношении России, то пусть армяне и переселяются на свою Родину, т.е. в Армению. Зачем нам нужны эти скрытые ячейки потенциальных врагов?!