"Момент истины настал". Пара слов о событиях в Карабахе и Армении
Сегодня обострилась ситуация в Карабахе. Коротко о том, что там происходит.
1. На днях в Нагорном Карабахе не стало 11 мирных азербайджанских рабочих, которые на подконтрольной Азербайджану и ранее разминированной территории занимались строительством дорог.
Комментарии
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Сейчас количество армян в России больше, чем в Армении. Если их правитель избрал подобную антагонистическую политику в отношении России, то пусть армяне и переселяются на свою Родину, т.е. в Армению. Зачем нам нужны эти скрытые ячейки потенциальных врагов?!
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