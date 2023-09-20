Закон и Порядок

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"Момент истины настал". Пара слов о событиях в Карабахе и Армении

"Момент истины настал". Пара слов о событиях в Карабахе и Армении

Сегодня обострилась ситуация в Карабахе. Коротко о том, что там происходит. 1. На днях в Нагорном Карабахе не стало 11 мирных азербайджанских рабочих, которые на подконтрольной Азербайджану и ранее разминированной территории занимались строительством дорог.

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Комментарии
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Элла
Сейчас количество армян в России больше, чем в Армении. Если их правитель избрал подобную антагонистическую политику в отношении России, то пусть армяне и переселяются на свою Родину, т.е. в Армению. Зачем нам  нужны эти скрытые ячейки потенциальных врагов?!
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