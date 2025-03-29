Ральф Шумахер: Я вообще убрал бы Лоусона и дал шанс молодому пилоту

Ральф Шумахер: Я вообще убрал бы Лоусона и дал шанс молодому пилотуFormula 1Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер раскритиковал подход Red Bull Racing к своим гонщикам, заявив, что Юки Цунода, сменивший Лиама Лоусона — ещё один неправильный выбор.