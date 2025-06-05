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Царьград

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Пропавшие после визита к отцу три сестры найдены мертвыми

Пропавшие после визита к отцу три сестры найдены мертвыми

Три сестры отправились в гости к бездомному отцу, а потом их обнаружили мертвыми.Три девочки, сестры Декер, предположительно были убиты своим бездомным отцом.

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