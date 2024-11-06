Перевозчики обвинили РЖД в проблемах с отправкой грузов

Российские железнодорожные операторы попросили советника и специального представителя президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина повлиять на ОАО «РЖД», действия которого, по их мнению, могут привести к коллапсу в портах.
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