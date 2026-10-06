В 13 муниципалитетах принято решение о досрочном старте отопительного сезона В Волгограде, Урюпинске, а также в Быковском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Клетском, Котовском, Николаевском, Новониколаевском, Октябрьском, Руднянском, Чернышковском принято решение о подаче отопления в жилищный фонд и объекты социальной сферы.
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