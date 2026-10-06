НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
В 13 муниципалитетах принято решение о досрочном старте отопительного сезона

В 13 муниципалитетах принято решение о досрочном старте отопительного сезона В Волгограде, Урюпинске, а также в Быковском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Клетском, Котовском, Николаевском, Новониколаевском, Октябрьском, Руднянском, Чернышковском принято решение о подаче отопления в жилищный фонд и объекты социальной сферы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым