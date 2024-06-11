Как назвали новорожденного внука Валерия Меладзе ?

Певец Валерий Меладзе стал дедушкой, о чем сообщила его дочь. В феврале дочь Валерия Меладзе объявила о своей беременности, а сегодня стало известно, что Софико и ее муж Савва Байбаков впервые стали родителями.
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