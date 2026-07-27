Наши войска давят на логистику ВСУ, перекрывая снабжение пищей и боеприпасами

Характер ударов по тыловым объектам противника за последние дни существенно изменился. То, что ранее могло показаться серией точечных акций, теперь стало явной системой - противника методично лишают возможности пополнять запасы на всех уровнях, от глубокого тыла до прифронтовой полосы.
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