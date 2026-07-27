Наши войска давят на логистику ВСУ, перекрывая снабжение пищей и боеприпасами

Характер ударов по тыловым объектам противника за последние дни существенно изменился. То, что ранее могло показаться серией точечных акций, теперь стало явной системой - противника методично лишают возможности пополнять запасы на всех уровнях, от глубокого тыла до прифронтовой полосы.