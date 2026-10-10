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Татар-информ

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За прошедшую ночь над Россией перехватили 560 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь над Россией перехватили 560 беспилотников ВСУ

В ночь на 10 октября над Россией уничтожили 560 украинских БПЛА. Как рассказали в Минобороны России, дроны перехватили над Московской, Тульской, Самарской, Саратовской, Ростовской и другими областями, а также над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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