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Царьград

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"Альтернатива для Германии" выиграла выборы в Тюрингии - избирком

"Альтернатива для Германии" выиграла выборы в Тюрингии - избирком

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге).

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