Мобильные бригады помогли семи тысячам жителей алтайских сел старшего возраста

Пожилые жители региона положительно оценивают работу мобильных бригад В Алтайском крае продолжают работу мобильные бригады, которые бесплатно доставляют пожилых жителей и людей с инвалидностью в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.