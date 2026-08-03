Мобильные бригады помогли семи тысячам жителей алтайских сел старшего возраста

Пожилые жители региона положительно оценивают работу мобильных бригад В Алтайском крае продолжают работу мобильные бригады, которые бесплатно доставляют пожилых жителей и людей с инвалидностью в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии