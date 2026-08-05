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Виктор Томенко представил премьер-министру России результаты развития туризма в крае

Виктор Томенко представил премьер-министру России результаты развития туризма в крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совещании по вопросам развития туризма и индустрии гостеприимства, которое прошло 4 августа в Республике Алтай под председательством главы Правительства России Михаила Мишустина.

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