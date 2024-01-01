Участников "голой вечеринки" Ивлееву и Киркорова упомянули в новогоднюю ночь

В новогоднем фильме на одном из телеканалов прозвучали имена Филиппа Киркорова и Анастасии Ивлеевой.В фильме "Иван Васильевич меняет всё" упомянули участников "голой вечеринки" Филиппа Киркорова и Анастасию Ивлееву.