Участников "голой вечеринки" Ивлееву и Киркорова упомянули в новогоднюю ночь

В новогоднем фильме на одном из телеканалов прозвучали имена Филиппа Киркорова и Анастасии Ивлеевой.В фильме "Иван Васильевич меняет всё" упомянули участников "голой вечеринки" Филиппа Киркорова и Анастасию Ивлееву.
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