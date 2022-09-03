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22 дома газифицировали в уссурийском микрорайоне "Радужный"

22 дома газифицировали в уссурийском микрорайоне "Радужный"

В микрорайоне "Радужный" Уссурийского городского округа газифицировано 22 жилых частных дома из 77. Всего к "голубому" топливу до конца года подключат более 2500 домовладений муниципалитета.

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