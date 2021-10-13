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Санина из "The Hardkiss" огорошила смелыми экспериментами с внешностью, красавицу не узнать: "Праздник продолжается..."

Санина из "The Hardkiss" огорошила смелыми экспериментами с внешностью, красавицу не узнать: "Праздник продолжается..."

Талантливая украинская певица, фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина показала, в каком образе появится на концерте в Одессе, поклонники в восторге.

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