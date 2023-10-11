Нефть начала снижение, грозя вновь уйти ближе к $82 за баррель

Нефть начала падать и грозила снова приблизиться к 82 долларам за баррель. Несмотря на это, курс рубля продолжает консолидироваться в районе 100, а акции Лукойла и Роснефти подтянули индекс Мосбиржи вверх.
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