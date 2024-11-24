А шо там у пендосов?

Парочка моих телеграммок на американскую тематику.*** Господа, а вы слышали, что вашингтонские ребяты-демократы предлагали Байдену таки сделать Камалу первой женщиной-президентом - мол, потом второй женщине-президенту легче будет?Ну вот, а я слышала, и сначала не могла понять: как же можно её сделать президентом, если она с треском продула выборы?Но оказалось, что вашингтонские ребяты-демократы придумали хитрый план - самоходный дед-пердед на перфокартах должен был добровольно уйти в отставку.