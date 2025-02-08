От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в США подтвердил, что не зря ест американский хлеб и успешно потребляет другую "жвачку", которую ему и всей его стране скармливают новоявленные стратегические партнеры из-за Атлантики.
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