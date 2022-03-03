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Преемник хитового Mi Band 6 готовится к выпуску. Первые подробности о Mi Band 7

Преемник хитового Mi Band 6 готовится к выпуску. Первые подробности о Mi Band 7

Каждое поколение фитнес-браслета Xiaomi Mi Band становилось хитом на рынке, и есть все основания думать, что Mi Band 7 тоже окажется очень популярным у пользователей.

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