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Лавров: Обострение конфликта в Газе дало метастазы по региону

Лавров: Обострение конфликта в Газе дало метастазы по региону

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что эскалация конфликта Палестины и Израиля «дала метастазы по всему региону».

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