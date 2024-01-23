Лавров: Обострение конфликта в Газе дало метастазы по региону

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что эскалация конфликта Палестины и Израиля «дала метастазы по всему региону».
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