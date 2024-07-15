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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аргентина выиграла 3 топ-турнира подряд, повторив достижение Испании

Аргентина выиграла 3 топ-турнира подряд, повторив достижение Испании

Сборная Аргентины победила Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. Таким образом, «альбиселесте» выиграли три крупных международных турнира подряд.

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